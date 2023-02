Mattino 5, "Costanzo ti voleva bene": la Panicucci crolla in diretta

28 febbraio 2023 a

“Posso dire una cosa? Tu sei qua e conduci questa bella trasmissione… Maurizio ti voleva molto bene, io me lo ricordo": Roberto Cenci lo ha detto a Federica Panicucci a Mattino 5. Durante la trasmissione si è parlato di Costanzo, scomparso la settimana scorsa, e il regista ha colto la palla al balzo per fare questa rivelazione alla conduttrice. "Sei stata tante volte al Maurizio Costanzo Show e a Buona Domenica. Credo ti volesse molto bene", ha aggiunto Cenci.

Di fronte alle parole del suo ospite, la Panicucci si è commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta: "Grazie davvero". A quel punto è intervenuta la giornalista Silvana Giacobini, che alla conduttrice ha detto: "Ti commuovi perché è giusto così. È l’affetto di sempre, sai manca a tutti gli italiani. A noi sembra che manchi un parente stretto per quanto lo abbiamo seguito negli anni”.

La Panicucci ha anche rivolto un pensiero alla moglie di Costanzo: "Ovviamente il nostro pensiero va a Maria De Filippi, all’amore di una vita intera". E poi ha mandato in onda una clip in cui è stato riassunto tappa dopo tappa il loro grande amore. Ala fine del filmato, la presentatrice ha ripreso la parola con la voce rotta dal pianto e ha ricordato la lunga carriera del giornalista.