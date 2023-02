Cartabianca, Corona: "Schlein? Come la Meloni degli inizi"

28 febbraio 2023 a

Come ogni martedì Bianca Berlinguer ha aperto Cartabianca, su Rai3, con l’intervento a distanza di Mauro Corona. Impossibile non parlare di Elly Schlein, che vincendo a sorpresa le primarie del Pd ha aperto un nuovo capitolo per i dem, che si sposteranno con ogni probabilità più a sinistra di quanto sono stati negli ultimi anni.

“Alla fine - ha dichiarato Corona - ho cominciato a immaginare che Elly Schlein avrebbe vinto le primarie. Sentendola parlare mi ricorda, forse per la sua parlantina, un po’ la Meloni degli inizi. Ben venga finalmente una donna segretaria del Pd”. Altro tema di forte attualità toccato dallo scrittore montanaro è stato quello legato alla strage di Crotone: “Adesso se ne parlerà per una o due settimane, poi questa tragedia si diluirà finché non ne arriverà un’altra. Come si fa dire di fermare le partenze? È una banalità, una sciocchezza. Le persone partiranno sempre”.

Tornando alla Schlein, poco prima che ne parlasse Corona su Rai3, su La7 c’era invece Carlo De Benedetti che ha puntato l’attenzione sulla posizione sulla guerra in Ucraina: “È una persona intelligente e in quanto tale in questo momento non può non stare con l'Ucraina. Se oggi tenesse una posizione più flebile farebbe un clamoroso errore politico già in partenza”.