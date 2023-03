Storie italiane, "ma le hai chiuso il telefono in faccia?": scene mai viste

Claudio Brigliadori 01 marzo 2023 a

a

a

«Pronto Sandra!? Ma che fai lì? Non sai che tuo figlio è stato ricoverato gravissimo per un incidente? Ma che fai?». «Oddio chi parla? Oddio chi è?». «È grave, è grave!». «Chi, Ciro? Dove? Oddio oddio oddio...». Alzi la mano chi non ricorda la corsa disperata di Sandra Milo fuori dal set di L’amore è una cosa meravigliosa, il programma che conduceva su Rai 2. Era il 1990 ed è passato alla storia come il più crudele e riuscito scherzo in diretta della televisione italiana.

Per questo oggi a Storie italiane qualcuno sarà corso un brvido lungo la schiena quando Enrica Bonaccorti ospite in studio ha bloccato tutto e tirato fuori allarmata il suo telefoni no. Nel salotto mattutino di Eleonora Daniele, su Rai 1, si sta parlando della morte di Maurizio Costanzo. Lo smartphone della Bonaccorti suona ripetutamente, tanto da indurre la Daniele a chiederle. «Va tutto bene? Chi è?». L’ex conduttrice di Non è la Rai alzala mano: «Sono io, è il mio telefono».

"Daniele Scardina è gravissimo, è i coma": il dolore straziante della Leotta

Attimi di incertezza e di imbarazzo. Guarda lo schermo e rivela: «È Gigi Marzullo». Mezzo sospiro di sollievo generale, con la padrona di casa che a quel punto la incalza: «Rispondigli, dai rispondi a Gigi. Ci fa piacere, ce lo saluti in diretta». Il disagio della sua ospite è sempre più evidente: «Ah no, c’è Patrizia in linea». Quindi spiega all’interlocutore: «Guarda che sono in diretta adesso, sono nella trasmissione della Daniele». Clic. «Ma le hai chiuso il telefono in faccia?», la rimprovera simpaticamente Eleonora. «Non ho capito niente di quello che mi ha detto», si giustifica la Bonaccorti. Viene un sospetto: da Storie italiane a storie private, il passo talvolta è molto breve.