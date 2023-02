Federica Panicucci inedita su Costanzo: "Cosa mi diceva in camerino"

27 febbraio 2023 a

La morte di Maurizio Costanzo è stata un colpo durissimo per tutti quelli che lo avevano conosciuto, ma più in generale anche per il pubblico. Venuto a mancare a 84 anni, Costanzo rappresenta un pezzo di storia della televisione italiana: non a caso è stato il “padre artistico” di tanti personaggi che lavorano nel mondo della tv e dello spettacolo. Nel giorno dei funerali, la puntata di Mattino Cinque è stata dedicata proprio al ricordo di Maurizio.

Gli aneddoti e i retroscena sul celebre giornalista e conduttore ormai si sprecano, e così anche Federica Panicucci ha deciso di raccontare cosa le diceva Costanzo ai tempi del suo Show: “Ricorderete - ha dichiarato parlando con i suoi ospiti - che prima del Costanzo Show noi tutti andavamo in camerino da lui e ci diceva quali erano i temi. Ci diceva ‘mi raccomando, fai polemica su questo su quell’altro’. Mi dava delle imbeccate. Poi durante il Costanzo Show lui passava dietro e ti dava un colpettino sulla spalla, così capivi che era il momento di intervenire”

Tra i presenti in studio, Raffaello Tonon ha ricordato quella volta in cui Costanzo lo rimproverò: “Mi disse ‘mi piaci, ma se non impari i tempi televisivi non ti invito più’”. La Panicucci gli ha fatto subito eco: “Dava dei suggerimenti che abbiamo fatto nostri e che ci hanno aiutato nella carriera”.