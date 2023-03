Antonella Clerici costernata per la gaffe in diretta: "Perdonatemi, scusatemi. A volte..."

01 marzo 2023 a

a

a

Ops, Antonella Clerici. Attimi di imbarazzo a È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1, il tutto nella puntata in onda oggi, mercoledì 1 marzo. La conduttrice, infatti, dopo aver aperto la puntata con il suo consueto intervento ed aver accolto Natalia Cattelani, prima chef dell'episodio, sarebbe dovuta andare da Fulvio Marino, come fa ogni giorno, in ogni puntata.

Con Marino, infatti, esplora la prima parte della ricetta, per poi passare all'ospite in collegamento. Ma la Clerici, distratta, ha saltato in toto Marino passando subito all'ospite. E nessuno glielo ha fatto notare.

Così, al termine del collegamento, ecco che la Clerici stava per lanciare la pubblicità, quando però è partita la sigletta che introduce il momento di Fulvio Marino: un chiaro messaggio della regia, che ha ricordato alla conduttrice come dovesse andare da lui.

Chi è Marco Manusso, "programma falsato": esplode la polemica a The Voice Senior

Spiazzata, Antonella Clerici ha riconosciuto l'errore. E un poco in imbarazzo ha spiegato: "Scusate, abbiate pazienza. Sono un po' stanca perché stiamo provando la finale di The Voice Senior". E ancora, ha aggiunto: "Oggi mi sono dimenticata di te perché in genere noi facciamo così, pensa com'è la forma mentale". E ancora, quasi costernata e sinceramente dispiaciuta: "Una tante volte va in automatico, perdonatemi", ha concluso Antonella Clerici. Assolutamente perdonata...