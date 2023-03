Michelle Hunziker e Belen, la foto fuori scena: "da infarto"

02 marzo 2023 a

a

a

La seconda serata di Michelle Impossible & Friends ha avuto nel duetto sul palco tra Michelle Hunziker e Belen Rodriguez il suo momento clou, almeno per quanto riguarda i commenti in tempo reale sui social dei telespettatori di Canale 5. E la showgirl svizzera, padrona di casa, non ha tradito le attese: tra battute e ammiccamenti, lei e l'argentina hanno confermato di essere una coppia d'eccellenza di Mediaset, bellissime e padrone della scena. Sul palco, certo, ma anche fuori.

Su Twitter, la Hunziker ha infatti pubblicato la sua classica foto post-messa in onda, una sorta di istantanea di quanto provato e vissuto davanti ai riflettori. Una settimana fa aveva spopolato la divertita e commossa testimonianza del suo "crollo emotivo" mentre assisteva a bordo palco l'esibizione senza precedenti del suo ex marito Eros Ramazzotti e della loro figlia Aurora, che prestissimo li renderà nonni per la prima volta.

Poche ore fa, invece, è toccato proprio a Belen venire immortalata con un clamoroso scatto di coppia fuori scena: "Je ne regrette rien", scrive la Hunziker. "Non mi pento di niente", citando l'immensa Edith Piaf. Come darle torto: la foto che la vede abbracciata con la Rodriguez, sorriso ammaliante e misterioso per entrambe, abito da gran sera e generosi décolleté, non ha lasciato alcun rimpianto nemmeno a casa.