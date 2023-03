Michelle Impossible, "che schifo!": pelo e ascella sul palco dalla Hunziker

Roberto Tortora 02 marzo 2023 a

Se c’è una donna che stupisce in Michelle Impossible, oltre alla padrona di casa Michelle Hunziker ovviamente, questa corrisponde al nome di Katia Follesa, partner della Hunziker sul palcoscenico del programma d’intrattenimento di Canale 5 e comica molto apprezzata. E, nonostante sia collega e amica di Michelle, non le risparmia mai battute. Se al debutto, infatti, aveva tirato fuori la storia del flirt estivo della conduttrice italo-svizzera con il medico Giovanni Angiolini, questa volta ha scherzato con uno degli altri co-protagonisti, Mago Forest, sull’eccessiva presenza in video di Michelle, un giudizio confermato – come da scenetta sul palco - anche dalla mamma della Follesa: “Guarda molta tv, se non lo sai lei!”.

La gag che, però, resterà negli album dei ricordi della seconda puntata del programma ha a che fare con il suo ingresso sul palco. Quando Michelle Hunziker l’annuncia in maniera pomposa, infatti, la Follesa non c’è. L’orchestra si ferma, poi Michelle la fa ripartire e la richiama a gran voce. A quel punto Katia Follesa sbuca in cima alle scale in maniera titubante e subito esclama: "Ci dev’essere un errore, non ero qui, dovevo entrare nel quarto blocco, non sono pronta, mi stavo facendo il colore". Appare in tv, infatti, con gli impacchi di carta stagnola sulla testa, tipici della tinta. Solo che questi non sono presenti solo sulla sua capigliatura, ma anche sui peli delle gambe: "Sono bionda, sono mamma anche io, ho mille cose da fare – esclama la Follesa - poi l’ascella non l’ho fatta per esempio", e mostra un’ascella orribile, pelosa, mezza bianca. La Hunziker la guarda e inorridisce: "L’ho vista adesso, ma che schifo!", al che la Follesa commenta: "Perché? Va di moda adesso, sembra boomer, vedi un po' bianco un po' marrone". Al che la Gialappa’s Band non può che chiudere il tutto con una considerazione che dice tutto: "Per gli oranghi va di moda!".

Insomma, un’altra uscita “senza peli sulla lingua” è il caso di dire per Katia Follesa. La comica, sempre sorridente e positiva non solo per lavoro, ma anche nella vita, ha in realtà passato dei momenti non facili. Non tutti sanno, infatti, che soffre di una cardiomiopatia ipertrofica, scoperta in seguito ad un pericoloso attacco avuto in macchina e per il quale ha temuto il peggio. Fatti i dovuti controlli, ha scoperto la sua patologia ereditaria e oggi deve periodicamente tenersi sotto osservazione. In seguito a questa scoperta, è diventata testimonial del Progetto Cor, volto a migliorare la vita dei pazienti cardiopatici, supportando anche campagne di prevenzione per le patologie più delicate. Di sicuro, per il lavoro che svolge, è già capace di combattere questi problemi egregiamente. Perché si sa che una risata fa bene al cuore e in questo Katia Follesa è bravissima.