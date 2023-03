Iva Zanicchi, "la figlia del farmacista...": rivelazione sconcia

04 marzo 2023 a

Le barzellette sconce di Iva Zanicchi colpiscono ancora, anche a distanza. A La vita in diretta, su Rai 1, tra gli ospiti di Alberto Matano c'è Guillemo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle che con l'esuberante Aquila di Ligonchio, concorrente, ha condiviso l'ultima esplosiva e polemica edizione. La Zanicchi, arrivata fino alla finale, è stata al centro di molte polemiche e attaccata dalla giudice Selvaggia Lucarelli per le sue barzellette a luci rosse diventate uno spazio fisso in coda al talent vip condotto da Milly Carlucci. E proprio di questo torna a parlare Mariotto da Matano.

Lo stilista venezuelano, ormai italiano d'adozione, ha tessuto le lodi di una intera generazione di artisti italiani sempre sulla cresta dell'onda nonostante l'età che avanza. Al Bano, Orietta Berti, Gianni Morandi, Ornella Vanoni, tutti protagonisti a Sanremo come in vari programmi di successo in tv. E tra questi, appunto, c'è la Zanicchi. "Divento rosso…", si è a un certo punto accasciato Mariotto, in lacrime, coprendosi la testa con le mani. Motivo? L'aver rivelato come la Zanicchi dietro le quinte di Ballando amasse raccontare barzellette ancora più spinte di quelle recitate in diretta.

Quindi, eccone snocciolata una: "Un ragazzo ha detto al papà di aver trovato l’amore della sua vita, la figlia della farmacista, ma il papà gli ha rivelato che era sua sorella! Allora il ragazzo è corso dalla mamma a raccontargli tutto e la mamma gli ha risposto: 'Non dargli retta, quella ragazza non è tua sorella perché lui non è mica davvero tuo padre'". Risate in studio, miste a un certo imbarazzo.