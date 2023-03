C'è posta per te, choc dalla De Filippi: "Sei morta, non mi frega niente", Alessio umilia la madre

05 marzo 2023 a

Alta tensione a C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La puntata è quella di sabato 4 marzo, puntata che ha segnato il ritorno in tv della conduttrice dopo il lutto per Maurizio Costanzo. E a C'è posta per te va in onda una storia pesantissima, dura, difficile da digerire.

I protagonisti sono Roberta, Alessio e David. Roberta è madre di Alessio, David il compagno della donna più giovane di lei di ben 17 anni. E l'uomo, di colore, non è mai stato accettato da Alessio, che per questa relazione ha tagliato tutti i ponti con la madre. Dunque Roberta, per ricucire, si è rivolta alla De Filippi e alla redazione di C'è posta per te.

Da tre anni i rapporti stavano a zero: la situazione è completamente saltata in aria quando Roberta è rimasta incinta di David e Alessio le chiese di abortire. In studio, Roberta spiega: "Tutto ciò che ho fatto è sempre stato inutile. Ho ricevuto solo insulti e parolacce". E ancora: "Mi manca sentirmi chiamare mamma, visto che chiami mamma la compagna di tuo padre e ti sei tatuato anche il suo nome. La mamma è una sola e nessuna può prendere il suo posto".

Alessio da par suo ha spiegato che "il problema della pelle è secondario", frase piuttosto agghiacciante rivolta a David. Dunque il figlio ha aggiunto di provare vergogna per il fatto che sia di parecchi anni più giovane. E ha aggiunto: "A casa non eravamo mai felici e io le ho detto o me o lui e lei ha risposto che non poteva finire una relazione di due anni".

Ma non è finita. Brutale, Alessio ha aggiunto: "Non mi manca, non la voglio vedere. David mi è indifferente come è indifferente lei. Mi vergognavo perché sembrava che uscisse con un amico mio. Ho detto che per me è morta, ma la morte non la auguro a nessuno". La De Filippi dunque si è rivolta ad Alessio: "Spero che tu abbia capito che tua madre ti vuol bene. Esiste una bambina che ti somiglia anche". Ma Alessio: "Non mi interessa". La busta resta chiusa, Roberta scoppia a piangere continuando a pregare il figlio, che da par suo ha risposto: "È brava a fare la vittima. Guardarla? No, non me ne frega niente di lei. Non la voglio neanche vedere".

Un'insensibilità agghiacciante, una brutalità, quella di Alessio contro la madre, che ha sconvolto lo studio e anche i social, dove piovevano copiosi commenti durissimi contro il ragazzo.