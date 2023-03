Serracchiani demolita da Peter Gomez: "Con 15mila euro al mese..."

06 marzo 2023 a

"Sono indignato dalle parole di Debora Serracchiani. L'hanno chiamata Mia prima loro? Se si guadagnano 15mila euro al mese si perde la testa". Peter Gomez, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 6 marzo, è sconvolto dalle parole della esponente Pd sul Mia, il nuovo strumento che dovrebbe sostituire il reddito di cittadinanza. "Ma le pare che qualcuno possa vivere con 375 euro al mese? Ma dove vive?", attacca il direttore del sito de Il Fatto quotidiano. "Non si possono affamare i poveri".

"La destra copia anche nel nome le buone pratiche di inclusione sociale varate dal Pd, contro cui anni fa avevano votato compatti", ha detto infatti la Serracchiani commentando l'annuncio del ministro del Lavoro Elvira Calderone sulla misura per l'inclusione attiva, il nuovo strumento che da agosto dovrebbe parzialmente sostituire l'assegno grillino. "Avevamo introdotto la Misura attiva per l’inclusione sociale con caratteristiche del tutto analoghe nel 2016 in Friuli Venezia Giulia ma anche in Emilia Romagna col Res: il centrodestra era schierato contro e arrivato Fedriga si sono affrettati ad abolirla, e intanto la Lega votava il reddito di cittadinanza nel Conte 1. A destra c’è un grumo di contraddizioni, governare i problemi sociali è altro". Parole che hanno fatto infuriare Gomez.