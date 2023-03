Giuseppe Cruciani inchioda Massimo Giannini: "Come volgari assassini"

07 marzo 2023 a

La realtà è stata travisata, a dover preoccupare non è il fantomatico ritorno del fascismo ma il concreto e pericoloso anti-fascismo, come hanno dimostrato le manifestazioni di Firenze e gli anarchici a Torino. Giuseppe Cruciani, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 6 marzo, ha tuonato: "La manifestazione di Firenze è stata un’operazione di sciacallaggio politico su un fatto di cronaca". E ancora, ha aggiunto il giornalista e conduttore de La Zanzara su Radio 24: "Abbiamo visto un corteo pieno di odio nei confronti di un governo definito fascista e la violenza reale degli anarchici a Torino". Insomma, ha sottolineato: "Abbiamo un pericolo inesistente come quello del fascismo e dall’altra un pericolo esistente", ovvero l'anti-fascismo.

Un clima di odio contro l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ha proseguito Giuseppe Cruciani, che si è visto anche sulla tragedia del naufragio di migranti in mare al largo delle coste calabresi a Cutro. Una vicenda drammatica che è stata trattata dai giornaloni come se ci fosse colpa del governo: "La cosa più incredibile sono stati i titoli che hanno trattato il governo come volgari assassini", ha concluso Cruciani. E in effetti basta ricordare il titolo sulla prima pagina de La Stampa: "Strage di Stato".