Pio e Amedeo gelano la Hunziker: "Amici tuoi? Quando..."

Scorretti e pungenti, sboccati e imprevedibili. Sono Pio e Amedeo, la coppia più irriverente dello spettacolo italiano, composta da Pio D'Antini e Amedeo Grieco. Tra gli ospiti del gran finale di Michelle Impossible, condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker. La padrona di casa ha subito cercato di mettere a proprio agio il duo non risparmiandosi in complimenti: “Diciamolo che dietro al vostro successo c’è tanto lavoro”. Niente, subito la conduttrice viene stroncata: “Lavoro? Michelle, ci svegliamo a mezzogiorno!”. Lei ancora prova a gettare acqua sul fuoco: “No dai, loro dicono così, ma sono meglio di quello che vedete”. Altro tentativo fallito, perché Pio e Amedeo replicano: “Ma che dici? Noi siamo seri, abbiamo avuto c***o”.

È solo l’inizio di un piano inclinato, perché quando la Hunziker prova a dire che lei è amica dei due artisti, loro sono sferzanti: “Amici? Solo quando serviamo a te, non ci hai mai cag***to. Ora serviamo a tappare i buchi, ecco perché ci hai chiamato. Alla festa di compleanno tua ci hai chiamato? No, e ci stavano cani e porci".

Michelle ha cercato, allora, di tornare a parlare del loro lavoro e dell’umiltà con cui hanno fatto molta gavetta per arrivare in alto, ma, anche quest’ultimo complimento è stato annacquato: “Ma che gavetta, un cd dato a Carmine (addetto alla sicurezza che lavora a Mediaset da 25 anni, ndr) e che lo ha portato all’ideatore de Le Iene”.

I soliti Pio e Amedeo, dunque, prossimi a ricominciare con Felicissima Sera, la seconda stagione dello show da loro condotto e che aprirà i battenti venerdì 24 marzo in prima serata su Canale 5. E, in una sorta di cerchio che si chiude, i due ospiteranno proprio Michelle Hunziker, a conferma che la loro è sì un’amicizia non solo professionale e che, di sicuro, alla malcapitata showgirl toccherà subire altre battute poco “politically correct”.