Viva Rai 2, Fiorello e la stoccata a Milly Carlucci: "Giù le mani"

Piuttosto movimentata la puntata di Viva Rai 2 andata in onda oggi. Tra gli ospiti di questa mattina i protagonisti di "Mare Fuori 3", ma anche giovani talenti a cui spesso Fiorello dà spazio in trasmissione. A un certo punto, lo showman siciliano ha rivelato che una nota conduttrice avrebbe messo gli occhi su uno dei suoi ballerini, Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici ed ex compagno di Tommaso Zorzi: "Un noto programma Rai vorrebbe il nostro Tommaso Stanzani, non posso dire quale programma…".

Poi, però, con la sua solita ironia ha confessato: "Il cantante mascherato, lo vuole Milly Carlucci!”. Anche se poi, sempre scherzosamente, ha aggiunto: "Giù le mani da Tommaso Stanzani!”. Ironia a parte, poi, Fiorello si è detto felice del successo dei protagonisti lanciati dalla sua trasmissione. In ogni caso, riuscirà la Carlucci a portare il giovane ballerino nel suo talent su Rai 1? Per la conferma ufficiale non resta che attendere. Il programma, infatti, andrà in onda a partire dal 18 marzo.

Tornando, poi, agli attori di Mare Fuori ospiti di Viva Rai 2, Fiorello ha colto l'occasione per chiedere loro qualche dettaglio in più sulla quarta stagione, le cui riprese inizieranno a maggio. "Quelli che non ci sono più potrebbero tornare? Io voglio Ciro nella classica scena in cui tutti vanno all’obitorio e dicono Ciro è morto e lui apre gli occhi”, ha scherzato lo showman, facendo riferimento a uno dei protagonisti della fiction Rai. Gli attori, però, non hanno né confermato né smentito. Il conduttore, alla fine, ha fatto loro i complimenti: "Un applauso a questi ragazzi che hanno fatto davvero qualcosa di grande”.