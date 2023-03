Lorella Cuccarini, sfregio di Heather Parisi e Loretta Goggi: "Si ammoscia..."

11 marzo 2023 a

Uno sfregio bello e buono a Lorella Cuccarini. Il siparietto tra Loretta Goggi e Heather Parisi nella puntata di debutto di Benedetta primavera, su Rai 1, voleva forse essere divertente e un po' pepato, ma molti telespettatori che hanno commentato in tempo reale su Twitter lo show della Goggi non hanno potuto fare a meno di giudicare fuori luogo la battuta sulla ballerina 57enne, la "più amata dagli italiani".

Lo spettacolo si apre con il duetto tra la Goggi e la Parisi, che come noto non considera propriamente la Cuccarini una sua "carissima amica", anzi. Negli anni, dopo la grande rivalità giovanile quando erano entrambe primedonne del varietà Rai e autentiche icone per il grande pubblico, la loro distanza è aumentata e le polemiche velenose, a livello personale, hanno avuto la meglio su un civile rapporto tra professioniste. E a Benedetta primavera giocano su questo fattore, mandando in onda la "finta lettera" di Lorella, con destinatarie proprio la Goggi e la Parisi. Si ride a denti stretti.

Dopo aver ricordato il grande ballerino, regista e coreografo Gianni Brezza, storico collaboratore (anche a Fantastico) nonché marito della Goggi scomparso nel 2011, Loretta e Heather parlano della rivalità di quest'ultima con la Cuccarini, esplosa proprio sul set di Fantastico. A questo punto, leggono le lettere inviata dai fan e tra queste spunta anche una missiva "provocatoria", che recita così: "La vostra trasmissione è strepitosa, peccato che nel programma ci siano anche quelle due, quando appaiono loro il programma si ammoscia e la notte non vola. Firmato Lorella C. da Roma". Ovvio riferimento proprio alla Cuccarini. Che se avrà seguito da casa, forse non avrà gradito troppo.