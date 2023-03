Maria De Filippi, ultima puntata di C'è posta per te: "Cosa indosserà"

11 marzo 2023 a

L'ultima puntata di C'è posta per te andrà in onda questa sera su Canale 5. Si tratta della prima puntata dopo la morte di Maurizio Costanzo. Tra gli ospiti Marco Mengoni, reduce dal trionfo a Sanremo, e il collega e amico Gerry Scotti. Il popolare programma, quindi, dopo un'altra stagione di ascolti record, si conclude per fare posto all'altra trasmissione di successo della De Filippi, Amici, al via sabato 18 marzo in prima serata.

Per salutare l'affezionato pubblico di C'è Posta per Te, Maria De Filippi ha scelto un look sofisticato ed elegante. Un capo sobrio, così come tutti quelli che ha già indossato in passato, accompagnato da tacchi alti. Anche se quando vuole optare per la comodità, la padrona di casa è solita sostituire le amate décolleté con scarpe da ginnastica.

Dunque, quello di stasera sarà un look total black per la conduttrice, che ha scelto di indossare un tubino a maniche corte con scollo rotondo, lungo fin sopra al ginocchio. Nere anche le scarpe: un paio di décolleté nere firmate Gianvito Rossi, come riporta Fanpage. Con questo outfit, l'amata presentatrice ha scelto di salutare l'affezionato pubblico di C'è posta per te. L'appuntamento è per questa sera su Canale 5.