Benedetta Primavera, "tutti morti": la frase che scatena il caos

Ad accompagnare Loretta Goggi nel suo ritorno in tv da protagonista sono stati i comici Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. I due hanno affiancato l'artista durante Benedetta Primavera su Rai 1. La coppia comica ha fatto irruzione sul palco ricordando i tanti bravissimi colleghi di Loretta che non ci sono più. Hanno citato i grandi della tv. E poi Luca ha chiesto: “Cosa hanno in comune questi grandi del piccolo schermo? Sono tutti…”. E Paolo: “Morti!”. Loretta Goggi, allora, si è mostrata subito sconsolata: “Non cominciamo così però eh!”.

Nel corso del suo programma, la Goggi si è divertita poi a fare delle imitazioni. È stata proprio lei, tra l'altro, la prima imitatrice femminile della tv italiana. Dopo aver proposto una simpatica versione della premier Giorgia Meloni, Loretta ha scherzato sulla durata del varietà: “Adesso mi hanno detto che dura due ore e rotti. Ma dopo due ore mi rompo io, il pubblico qui e i telespettatori da casa”, ha scherzato lei.

Ieri, prima dell'inizio dello show, l'artista è intervenuta a La vita in diretta di Alberto Matano. E ha ammesso di sentirsi parecchio emozionata per questa nuova esperienza: “Sono felice e allo stesso tempo terrorizzata”. In apertura di puntata Loretta è invece tornata sulla proposta del direttore del primo canale Stefano Coletta, che ha tentato in tutti i modi di convincere la Goggi a tornare in azione: “Ho detto sì a 72 anni, è stata una follia ma mi hanno guidato le mie paure”.