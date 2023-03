Venier, "non fai un ca***": cosa le sfugge, Matano gelato

11 marzo 2023 a

Non è certo un segreto il fatto che Mara Venier e Alberto Matano siano legati da una grande amicizia. Di conseguenza non sorprende il siparietto che i due conduttori della Rai hanno regalato sui social, con Matano che ha ripreso la collega mentre era impegnata ai fornelli e l’ha stuzzicata chiedendole “che facciamo fino a domenica?”. La risposta della padrona di casa non si è fatta attendere.

I due hanno trascorso il venerdì sera insieme, nell’appartamento romano della conduttrice di Domenica In, tra buon cibo, chiacchiere e risate. Compreso il siparietto sui social, con la Venier che ha risposto con la solita spontaneità e ironia alla domanda di Matano: “Domenica? Io lavoro, tu non fai un ca*** come sempre”. Una battuta che ha fatto scoppiare a ridere il collega, che non è riuscito a trattenersi. Insomma, il fine settimana è iniziato benissimo per loro, che si sono goduti una serata tranquilla.

Tutti ormai sanno che la Venier e Matano sono legati da un’amicizia profonda e sincera, tanto è vero che la conduttrice è stata la prima a dare la notizia delle nozze del giornalista con Riccardo Mannino. Tornando alla serata di venerdì, Matano ha stuzzicato l’amica raccontando che “venerdì sera si balla, ma soprattutto si magna”. Un chiaro riferimento alla cenetta allestita nell’appartamento romano della Venier.