Blasi "preoccupata"? La strigliata di Pier Silvio Berlusconi

11 marzo 2023 a

a

a

Ilary Blasi preoccupata. A svelarlo è Dagospia. La conduttrice di Canale 5 tornerà ben presto al timone de L'Isola dei Famosi ma con una novità. Nei giorni scorsi infatti Pier Silvio Berlusconi, il Ceo di Mediaset, ha fatto una strigliata generale alla produzione del Grande Fratello Vip e cancellato la replica della puntata di giovedì scorso per eccesso di contenuti poco eleganti. Una decisione che sicuramente ricadrà anche sugli altri programmi.

"L'isola delle vergini". Cristina Scuccia in bikini e Ilary Blasi, voci terremoto da Mediaset

Da qui, quella che Ivan Rota svela essere una preoccupazione per la Blasi: "Sarà cambiato il titolo in L’Isola delle Vergini e dei Vergini? Pare che anche lei che diciamo nel linguaggio proprio raffinata non è, sia preoccupata". E ancora, ironizzando: "La immaginiamo dire: 'Ma che è sta linea?', a benedire il tutto sarà l’ex Suor Cristina, nel cast del programma".

"Grazie per l'impegno": Mediaset, il gesto di Pier Silvio Berlusconi | Guarda

D'altronde, sempre stando a quanto scritto su Dagospia, lo stesso Berlusconi jr sarebbe in pensiero: "Il cast sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà a evitare il rischio Titanic?". Ecco i concorrenti: Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Christopher Leoni, Claudia Motta, Gian Maria Sainato e Marco Predolin.