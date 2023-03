Mattino 5, Panicucci sconvolta dalla veggente: "Sparita dalla foto"

13 marzo 2023 a

Stuopore a Mattino 5. Nella giornata di lunedì 13 marzo, Federica Panicucci è tornata a parlare su Canale 5 della presunta veggente di Trevignano. Stando al racconto della conduttrice, Gisella Cardia, durante la conferenza stampa per fare chiarezza sui suoi eventuali poteri soprannaturali, ha confessato: "La signora Gisella Cardia in conferenza stampa ha raccontato un episodio davvero molto particolare…Ha detto che durante una visita a Međugorje ha fatto una fotografia con una ragazza, ma nel momento in cui l’ha sviluppato non c’era più".

Un'uscita che ha stupito la Panicucci: "La suddetta veggente Cardia ha anche detto di aver visitato il paradiso". E Alessandro Cecchi Paone ha ironizzato: "Pure". "Se fosse stata qui Gisella - ha concluso la Panicucci - avrei chiesto com’era il paradiso. Insomma dice di esserci stata. Sarebbe interessante sapere. Io non ho mai sentito nessuno di aver raccontato di essere stato in paradiso".

A maggior ragione dopo la scoperta che sul sito della Cardia si vendono delle statuine di Madonne benedette da un presunto padre spirituale al costo di 60 euro. Insomma, i dubbi non sono mancati: "È una cosa molto strana", ha continuato a ribadire la conduttrice specificando che nei prossimi giorni tornerà a parlare della vicenda per dare ai suoi tanti telespettatori a casa nuovi aggiornamenti.