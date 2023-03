Otto e Mezzo, veleno-Scanzi su Meloni: "Fantozziana, quale domanda evita"

13 marzo 2023 a

A Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber, si è parlato esclusivamente di immigrazione, che è il tema più attuale a livello politico e non solo. Tra gli ospiti a scagliarsi contro il governo presieduto da Giorgia Meloni è toccato ovviamente ad Andrea Scanzi, che è stato molto critico nei confronti della premier per quanto accaduto lo scorso giovedì a Cutro, dove si è svolto il Consiglio dei ministri.

“Dal punto di vista comunicativo - ha attaccato il giornalista del Fatto Quotidiano - la conferenza di Cutro è stato uno dei momenti più bassi, fantozziani, tragicomici della politica italiana. La Meloni era uscita indenne dalle polemiche, anche forti, che avevano riguardato il governo, ma non l’ho mai vista così confusa come in questo caso. Inoltre non ha risposto alla domanda inevasa per eccellenza: perché la Guardia Costiera non è intervenuta a Cutro?”.

Scanzi ha fornito una sua risposta a questo interrogativo: “La mia sensazione è che questo governo abbia dato regole di ingaggio diverse. Stamattina su Repubblica leggevo del protocollo del Viminale risalente al 2005, quando al governo c’era Berlusconi. Quel protocollo vale ancora ma nessuno lo ha applicato, tranne Salvini nel 2019: indica alla Guardia Costiera di uscire solo quando obbligata e per il resto di monitorare, possibilmente in maniera occulta. Se le regole di ingaggio sono queste - ha chiosato Scanzi - poi uno si stupisce di quanto accade a Cutro?”.