L'aria che tira, Moretti-veleno su Meloni: "Vedremo se le avrà"

Alessandra Moretti è intervenuta a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino, per partecipare alla discussione sull’immigrazione. Un tema di grande attualità politica, sul quale l’eurodeputata dem ha attaccato duramente il governo presieduto da Giorgia Meloni: “Non c’è nulla da ridere, non c’entra la simpatia che pure provo per la premier, ma la destra ha per anni fomentato il tema dell’immigrazione”.

“Oggi - è l’analisi della Moretti - si trova a fare i conti con un fenomeno gigantesco, che non si risolve con le battute e la propaganda ma con una serie di azioni politiche chiare e di incontri bilaterali. Voglio vedere se la Meloni le avrà. Al momento vedo una grandissima confusione, i rappresentanti del governo si sono comportati malissimo, hanno fatto una serie di scivoloni e non sono andati a rendere omaggio a quelle bare bianche, preferendo fare una passerella mediatica”.

“Soprattutto - ha aggiunto la Moretti - ancora non ci hanno detto perché quel barcone sovraffollato che dovrebbe essere soccorso sempre per le leggi italiane e internazionali non è stato soccorso. È stata una scelta politica sì o no? Parliamo di politica e non di simpatie, io voglio delle risposte da un governo - ha chiosato l’eurodeputata dem - che si trova di fronte a un problema serio e gigantesco”.