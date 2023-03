Mattino 5, attimi di gelo dalla Panicucci: "Lo ha già detto alla D'Urso"

14 marzo 2023 a

Il caso della presunta veggente Gisella Cardia è molto dibattuto in televisione. Stamattina, martedì 14 marzo, se ne è parlato a lungo anche a Mattino Cinque, dove Federica Panicucci ha conversato in collegamento con alcuni fedeli della veggente. A un certo punto la conduttrice si è lasciata andare a una battuta sulle stigmate sulle mani di Gisella Cardia: “Solo a noi non le ha fatte vedere”.

Battuta che è stata seguita da un leggero momento di imbarazzo, dato che un fedele ha ribattuto citando Pomeriggio Cinque: “Tutto ciò è stato detto che ieri da Barbara d’Urso”. Mentre parlava, l’inviato della Panicucci ha fatto un gesto come a dire “fermati”, ma non è stato ascoltato. Allora la padrona di casa ha scelto la soluzione diplomatica: “Certo, lei a Barbara d’Urso ha raccontato questo, già ieri pomeriggio. E lo state raccontando anche questa mattina. D’altronde è importante, sono tanti i programmi televisivi che stanno cercando di capirci di più”.

La Panicucci ci ha anche tenuto a precisare di non voler mettere in dubbio la verità della veggente Gisella Cardia, aggiungendo però che è necessario approfondire meglio l’argomento: “C’è anche una commissione che ci dirà se è vero o meno”. Dopo questo scambio, la conduttrice ha dibattuto di questo argomento anche con i suoi ospiti in studio, che hanno espresso la loro opinione.