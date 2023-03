L'inviato della Panicucci gela Cecchi Paone: "Non hai l'esclusiva sulle idee"

Claudio Brigliadori 08 marzo 2023 a

a

a

La Madonna di Trevignano Romano che lacrima sangue dagli occhi fa perdere la pazienza anche all’inviato di Federica Panicucci a Mattino 5. Momenti di tensione, su Canale 5, legati non tanto alle apocalittiche profezie che la statuetta di ceramica affiderebbe alla veggente Gisella Cardia (tra le ultime, e certamente più inquietanti, quella su una nuova grande guerra: come dire, l’Ucraina è solo un antipasto), quanto al clima di suggestione popolare che come sempre, si crea in questi casi.

Peccato che dalla Panicucci ci sia come ospite Alessandro Cecchi Paone, illuminista convinto con una fede cieca solo nella scienza e nella razionalità. «Qualcuno su questa faccenda ci guadagna... Non è vero che non ci guadagna nessuno...», asserisce sentendo odore di truffa. A questo punto prende la parola l’inviato di Mattino 5 a Trevignano, Paolo Capresi, che visibilmente innervosito difende la comunità locale: «Gli hotel sono pieni di fedeli... Ci guadagnano le persone che ci hanno sempre guadagnato, cioè gli alberghi del paese... Voler cercare il pelo nell’uovo anche in questo fenomeno mi sembra eccessivo e fuori luogo...».

Parole insolitamente dure a cui Cecchi Paone risponde a tono: «Ma è l’inviato o è uno che deve discutere con me come opinionista?». La conduttrice, un po’ sulle spine, prova a far da paciere: «No, vabbè... Ognuno ha le proprie idee ed è giusto che le esprima...». Ma il suo inviato rincara la dose: «Io sono un inviato e penso questo... E tu non penso abbia l’esclusiva delle opinioni...». Gran finale con la Panicucci costretta a porre un freno all’esuberanza dialettica dei due contendenti: «No, dai... Basta...». Parole sante.