Cacciata da Maria De Filippi, porta tutti in tribunale: caos a Mediaset

Roberto Tortora 16 marzo 2023 a

a

a

La Desdemona dell’Otello di Shakespeare era una donna rivoluzionaria che decise di spezzare le catene delle rigide tradizioni veneziane, sposando il Moro senza chiedere l’autorizzazione al padre. Oltre a lei, però, c’è un’altra Desdemona, porta Balzano di cognome ed è molto meno aulica. Si tratta dell’ex-tronista over di Uomini e Donne, cacciata dallo studio durante l’ultima puntata da Maria De Filippi.

"Cosa devo guardare?". Tina stuzzica il cavaliere, caos in studio

L’accusa, provata da alcune chat mostrate da Armando Incarnato e da ammissioni della stessa donna, è quella di cercare visibilità nel mondo dello spettacolo attraverso il programma di corteggiamento di Canale 5. E, di conseguenza, non voler pensare affatto all’amore. La donna, che ha lasciato in lacrime il programma, ha poi scritto un lungo post su Instagram: “Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore …. anche a 50 anni! Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo….”.

Mediaset caos, "quella gli uccelli li spaventa tutti": chi rischia il posto | Guarda



Desdemona Balzano, però, non si è limitata alla compassione, ma è passata ai fatti, denunciando tre personaggi del programma. Questo il suo comunicato: “La sottoscritta Balzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Sperti Gianni, Schiavone Alessandro ed Incarnato Armando, per il materiale diffuso non autorizzato ed informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata in data 7 Marzo 2023 ed emessa in onda in data odierna 15 Marzo 2023”. La Balzano aveva già dichiarato durante il programma il proprio disappunto per quanto le è successo: “Alcune mie conversazioni private, intrattenute con un ex partecipante, erano state a mia insaputa registrate, ma anche che le stesse erano state inviate a terzi al sol scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione. Ma soprattutto ho trovato vergognosi i commenti volgari e sessisti che sono stati rivolti alla mia persona, alcuni tagliati in sede di montaggio”. La donna, poi, ha voluto precisare di non aver deciso di continuare la sua frequentazione nel programma con il cavaliere per ingannare la redazione o altre persone: “Semplicemente perché avevamo deciso di prenderci del tempo per approfondire la nostra conoscenza – dichiara Desdemona - e scoprire la profondità del sentimento reciprocamente provato”. Su questo punto, in studio le è stato chiesto allora quale fosse il motivo per cui ha continuato a conoscere altre persone, tipo Ivan, sebbene fosse innamorata di Giuseppe. Desdemona non ha potuto che ammettere, allora, anche la motivazione lavorativa: “Lavorando nel mondo dello spettacolo, non nego di aver scelto di aderire al programma anche per ottenere una maggiore visibilità. Ma non credo che questo sia un mistero. Difatti, la maggior parte dei partecipanti persegue il medesimo scopo, anche se non lo dirà mai apertamente!”. Al che, il commento lapidario di Maria De Filippi: “Io penso che tu debba lasciare lo studio”.