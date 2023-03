Il cantante mascherato, Milly Carlucci trema: "C'è una grossa difficoltà"

18 marzo 2023 a

Non si ferma mai, Milly Carlucci: ora il volto di punta di Rai 1 è pronta ad inaugurare la quarta edizione de Il cantante mascherato, che quest'anno passa dalla prima serata del venerdì a quella del sabato sera. Una sfida durissima, per la conduttrice, che si sconterà niente meno che con la corazzata di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

E di questa nuova sfida, la Carlucci ne parla a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ammette le sue preoccupazioni: "Per noi è un passo molto impegnativo - premette -. La prima grossa difficoltà è che si allunga la durata: si va avanti a oltranza rispetto al venerdì", spiega la Carlucci. Dunque aggiunge che il passaggio al sabato sera determina anche un cambio di pubblico, "più familiare e di pancia. Anche se il format del programma è molto giovanile". E insomma, la sfida sarà anche intercettare le esigenze del pubblico del sabato sera, "più abituato al racconto umano e meno alla fantasia".

Dunque, la conduttrice-stakanovista ha rivelato che il format subirà qualche cambiamento proprio per renderlo più attraente per i telespettatori del prime-time del sabato. Oltre a tre maschere con fattezze umane, Milly Carlucci anticipa che cambierà anche la clip di presentazione de Il Cantante Mascherato: a inizio puntata vedremo infatti i concorrenti a figura intera, con voce camuffata e nascosti da cappello ed occhiali. Solo in seguito indosseranno la maschera per poi iniziare a snocciolare indizi che serviranno a rivelare la loro identità nel corso delle puntate del programma. Appuntamento con la prima puntata a stasera, sabato 18 marzo, su Rai 1 a partire dalle 21.25.