Milly Carlucci la risposta di fuoco a Fiorello: "Togliti quella coppola"

Milly Carlucci ha deciso di rispondere in modo diretto a Fiorello. Il conduttore di Viva Radio 2 aveva fatto sapere che una importante conduttrice aveva messo gli occhi su uno dei suoi ballerini per un prgramma su Rai Uno. Si tratta di Tommaso Stanzani che, a dire di Fiorello, la Carlucci vorrebbe a Il Cantante Mascherato. Ma di fatto dopo le indiscrezioni laciate dallo stesso Fiorello a Viva Rai 2, ecco che arriva la risposta di Milly Carlucci che rilancia con una proposta: "Carissimi tutti della famiglia di Viva Rai2 e carissimo Fiore allora cominciamo col dire smettiamola di indossare la coppola perché è un copyright del nostro Ciuchino solo Ciuchino ha il diritto di indossarla. Secondo, due dei vostri ballerini amatissimi in realtà era nostri ballerini sin dalla prima edizione del Cantante mascherato”.



La Carlucci ha poi aggiunto: "Allora io dico facciamo famiglia tutti e due insieme, uniamo le nostre famiglie in un matrimonio indissolubile vi va? Anche perché sennò…”. E sulla vicenda è intervenuto anche l'autore De Andreis: "Anche eprchè sennò te la devi vedere con la nostra di famiglia“, ha affermato l'autore. Intanto, sembra essere tutto pronto per l’inizio del programma, che inizierà proprio sabato 18 marzo, ovviamente come sempre in prima serata su Rai 1.