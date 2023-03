Verissimo, il dolore di Manila Nazzaro: "Ecco perché è finita con Lorenzo"

19 marzo 2023 a

a

a

“Sono stati sei anni importanti che mi hanno fatto ricredere nell’amore e nell’idea di famiglia unita": Manila Nazzaro, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato della fine della relazione con Lorenzo Amoruso. La storia sarebbe giunta al capolinea dopo Capodanno. "Ora però voglio mettere un punto affinché i ricordi belli non vengano sbiaditi da quelli meno belli capitati di recente”, ha sottolineato la conduttrice.

"Mistero": Silvia Toffanin smaschera Cristina Scuccia, bomba in tv

Sui motivi che hanno portato alla rottura, Manila ha preferito non dire molto: “Cosa è successo? Da discussioni futili uscivano discussioni che potevano ferire. Ho guardato accanto a me e non ho trovato più nessuno: non avevamo più punti in comune”. A creare qualche problema anche il desiderio di Manila di sposarsi: "Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio. Io ho preso consapevolezza di tutto questo ed ho deciso di parlarne con lui in modo chiaro. Però solo io vedevo certe cose".

Pio e Amedeo colpiti da un lutto: cosa compare sullo schermo

"Se io sono in affanno e in difficoltà, non devo chiedere aiuto, devo riceverlo perché se lo chiedo poi non lo voglio più - ha spiegato la Nazzaro -. Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa è finito. In casa siamo diventati due estranei”. La crisi sarebbe iniziata mesi fa. Ma alla fine a prendere la decisione definitiva di troncare il rapporto è stata l’ex Miss Italia. Che poi ha rivelato: “Ha provato a riconquistarmi, ma questo non è il momento, non sarebbe giusto per entrambi”.