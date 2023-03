Maria De Filippi "ha un segreto": la soffiata che annienta la Rai, ora tutto torna...

20 marzo 2023 a

Una inarrestabile macchina da ascolti, oltre che una professionista eccezionale. Il tutto oltre ad essere - le cifre parlano chiaro - la conduttrice più seguita d'Italia. Sì, ovvio: stiamo parlando di Maria De Filippi, l'asso piglia-tutto di Mediaset, tornata alla guida delle sue trasmissioni dopo il doloroso addio a Maurizio Costanzo, il compagno di una vita.

Lo scorso sabato ecco la prima puntata del serale di Amici 22, uno dei suoi programmi di punta, in onda rigorosamente su Canale 5. Contro di lei Rai 1 ha schierato Milly Carlucci con Il cantante mascherato. E non è andata bene: divario in termini di share clamoroso, molto superiore al previsto. E la Carlucci, altro toccasana per gli ascolti, davvero ci può fare poco.

Così La Stampa di Torino ha dedicato un lungo ritratto a Maria De Filippi, mettendo in evidenza come ormai Viale Mazzini non sappia più cosa inventarsi per batterla. Il punto è che probabilmente l'impresa è impossibile. Il pezzo de La Stampa ricorda: "Prima (Rai 1, ndr) ha provato a schierare Ballando con le stelle, poi è passato a Tale e quale show, dopodiché si è giocato la carta dei bambini con The voice kids, e ora sta puntando su Il cantante mascherato. Risultato: non cambia nulla. Oggi come allora, vince sempre e comunque lei: Maria De Filippi. Contro la conduttrice di Canale 5 non c'è infatti partita e a dirlo sono gli stessi numeri. Anche quest'anno C'è posta per te ha sistematicamente battuto la concorrenza, registrando addirittura il 30% di share, mentre sabato scorso la prima puntata del serale di Amici è volata a 4 milioni di spettatori (28%) arrivando quasi a doppiare Milly Carlucci e i suoi cantanti mascherati (2,3 milioni e il 17,9%). Il distacco è talmente impressionante da rubare, in un colpo solo, scettro e corona al King degli ascolti, come si è (auto) definito Stefano Coletta, il direttore del Prime Time Rai", si ricorda nel pezzo. E, in effetti, le cifre sono impietose. Nette. Clamorose.

Dunque, ci si interroga su quale sia il "segreto" di Maria De Filippi, così come da titolo del divertente articolo: "Il segreto di Maria". E si passano in rassegna diverse ipotesi, notando come la sua televisione, pacata rispetto ad altri standard, semplice nei suoi messaggi, non sia esattamente "una rivoluzione creativa". Il punto è che le rivoluzioni, con la De Filippi, sono superflue. E infatti La Stampa rimarca: "Tuttavia va bene così perché alla fine quasi non conta cosa conduca Maria De Filippi: il segreto di Maria è Maria". Inappuntabile. E fino a quando Maria De Filippi sarà in video, la concorrenza, probabilmente, dovrà mettersi l'anima in pace...