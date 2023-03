Ciao Maschio, trionfo di Nunzia De Girolamo: occhio a Vasco Rossi

21 marzo 2023 a

Il trionfo di Nunzia De Girolamo e del suo Ciao Maschio certificato anche da Vasco Rossi. Uno che di record (di vendite, non di ascolti, ma poco cambia) se ne intende eccome. Ricapitoliamo: sabato scorso l'ex ministra dell'Agricoltura nonché moglie del senatore del Pd Francesco Boccia è andata in onda con il suo talk di interviste esclusivamente maschili.

Filo conduttore della serata, "Follie d'amore". E per l'occasione la De Girolamo ha scelto uno slogan che è tutto un programma: "La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia". Agli appassionati di rock italiano e in particolar modo del Blasco nazionale sarà sceso un lacrimone e venuto, appunto, un brivido lungo la schiena. Ma anche chi non mastica troppo il pop avrà riconosciuto la plateale e sentita citazione di un dei versi più celebri di Sally, successo indimenticabile datato 1996.

E proprio Vasco pare aver apprezzato l'omaggio. Nelle sue storie su Instagram e su Facebook, il rocker di Zocca ha infatti condiviso un breve video della trasmissione Rai, con il sottopancia della sua stessa canzone. Tra gli altri della De Girolamo, c'era anche il professor Vincenzo Schettini (noto sul web come "La fisica che ci piace") che ha spiegato come la frase di Vasco Rossi sia stata rivoluzionaria nella comunicazione e come il cantante possa essere definito, a tutti gli effetti, il primo grande "professore di fisica". Laurea (televisiva) ad honorem.