Ciao Maschio, "persino uno come me...": la confessione della star di Mare Fuori

19 marzo 2023 a

a

a

Mare Fuori sbarca anche a Ciao Maschio, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo che va in onda sabato sera su Rai1. Davide Maggio ha pubblicato un’anticipazione che riguarda Gennaro Della Volpe, in arte Raiz: è un cantautore e attore napoletano che si è fatto conoscere al grande pubblico in qualità di don Salvatore Ricci, boss della camorra nella fiction Rai e padre di Rosa Ricci, una delle grandi protagoniste.

Colpaccio in Rai di Nunzia De Girolamo: rumors, che programma conquista

Nel breve estratto dell’intervista che ha concesso alla De Girolamo, Raiz ha fatto un parallelo tra la figlia in Mare Fuori e quella che ha nella vita vera: “Spesso mi è capitato, mentre recitavo questa parte, di avere a che fare con la mia figlia virtuale, Rosa Ricci, e pensare che lei fosse esattamente mia figlia, anche perché comunque somaticamente hanno molto in comune. Il casting è stato fatto bene”. La De Girolamo ha poi parlato della sua esperienza personale, che conferma una volta di più l’enorme successo di Mare Fuori.

"Mi ha detto no per pregiudizio politico": De Girolamo smaschera il vip, nome e cognome

La conduttrice ha definito la serie “una psicosi”: pure sua figlia di 10 anni e tanti suoi amici seguono i protagonisti sui social “in una maniera maniacale”. Allora l’attore ci ha tenuto a precisare un aspetto importante: “Questa serie ha una cosa bella, ha un messaggio che dice ‘c’è sempre un altro modo’. Persino per un personaggio imperdonabile come il mio, sotto sotto, se uno lo guarda fino in fondo, anche lui avrebbe avuto la possibilità per essere in un altro modo”.