"Il fenomeno". Fagnani allo scoperto: l'ospite flop a Belve

Da intervistatrice a intervistata: ora che la prima edizione in “prime time” di Belve è giunta a conclusione, Francesca Fagnani ha tracciato un bilancio e lo ha fatto a La Vita In Diretta, il salotto di Rai 1 condotto da Alberto Matano. Il programma ha confermato le premesse delle edizioni precedenti in seconda serata ed è stato un successo. Sebbene a mantenere il core business siano sempre le interviste, al contrario dei siparietti comico-satirici che sono stati inseriti in mezzo e che, francamente, non hanno lasciato traccia.

La Fagnani si è lasciata andare anche ad alcune confessioni, come le sue preferenze sul tipo di ospiti che ha avuto in trasmissione: “Senza fare i nomi, in linea di massima mi deludono e deludono il pubblico quei personaggi che vogliono fare i fenomeni, bella figura, non sono autentici e spontanei e l’intervista non è particolarmente brillante”. Al che, Matano ci ha provato a scucire dei nomi: “Scusa, sei una belva e fai la belva!”. Niente, la Fagnani ha resistito.

Tra gli ospiti più interessanti dell’ultima puntata, sicuramente Claudio Amendola ha dato diversi spunti. L’attore, figlio del grande doppiatore Ferruccio Amendola e di Rita Savagnone, ha raccontato la sua lotta con la droga (“Mi sono fermato prima di incappare in una dipendenza, ma sono anche uscito da altre dipendenze, ma sempre perché c’è stato qualcosa di più importante e sono stati i figli”) e i matrimoni finiti male (con Marina Grande dal 1983 al 1997 e con Francesca Neri dal 2010 al 2022). Dalla prima ha avuto due figlie, Alessia e Giulia, dalla seconda, con cui si è separato di recente, un maschio, Rocco. Amendola ha, poi, anticipato il suo prossimo impegno nella fiction Il Patriarca.