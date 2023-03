Ornella Vanoni "senza mutande": Fagnani sconvolta

22 marzo 2023 a

L’ultima edizione del programma di Rai 2, Belve, ha avuto un grande successo e l’ultima puntata si è chiusa con il botto, cioè con Ornella Vanoni come ospite d’eccezione. La signora della canzone italiana ha parlato senza peli sulla lingua, a partire dal tipo di belva che la rappresenta: "Cavallo, cane... ma soprattutto la mucca. La amo, amo l'odore dell'erba e della cacca”. E giù la prima risata, tipica di Francesca Fagnani. Tra aneddoti di vita, risate e confessioni, l’intervista procede spedita e con qualche particolare “piccante”.

La Vanoni, infatti, rivela che da giovane, a volte, andava in giro senza mutande e, quando la conduttrice le chiede perché, lei risponde: “Ma tanti anni fa. In casa stavo sempre con le mutande. Ci fu un periodo in cui ne avevo due, una bianca e una nera, a volte le mettevo insieme. Poi la sera uscivo, tacchi a spillo, vestito lungo e basta. Andavo in giro senza mutande, ma perché bisogna averle per forza?”.

Non un dettaglio viene risparmiato da Ornella Vanoni che, come sempre, si confida con schiettezza e, alla domanda su quali vizi abbia, risponde candida: “Mah.. le canne. Prima non riuscivo a dormire, ero dipendente. Ora una al giorno, la sera per dormire”. Rifacendosi al suo passato, la Fagnani ritorna sul brano Senza Fine, quello che Gino Paoli scrisse per lei e, per quanto possa sembrare clamoroso, la giornalista cita una dichiarazione della stessa Ornella in cui ammette che all’epoca non sapeva cantare e scatenava le ire dei fonici che dovevano registrare i suoi brani. Al punto da fare a lei degli scherzi per mandarla via, come caricare gli strumenti di elettricità statica, in modo che la Vanoni prendesse la scossa qualunque cosa toccasse. “Eh si, l’ho saputo dopo, che str***zi. Per cantare sto Senza Fine ci ho messo dei mesi. Cantavo di m***a”. Come sempre brillante Belve, sempre brillante Francesca Fagnani e inevitabilmente brillante Ornella Vanoni. 88 anni.