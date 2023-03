Fabio Fazio umiliato da Pio e Amedeo: "Fa le interviste. Ma mai..."

23 marzo 2023 a

Pio e Amedeo si preparano per Felicissima Sera. Il duo comico tornerà in tv, su Canale 5, a partire da venerdì 24 marzo. La prima serata si prosepetta scoppiettante, con un parterre da far invidia ai competitor. Tra gli ospiti, infatti, Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. A loro Pio e Amedeo rivolgeranno domande tutt'altro che scomode. Il motivo? Una parodia indirizzata a Fabio Fazio. "Michelle Hunziker - per esempio -. Si sottoporrà al nostro format Che intervista che fa, ovvero la presa per i fondelli di Fabio Fazio che fa le interviste ma mai con le domande che il pubblico vorrebbe, mai una curiosità ficcante su quello che la gente vuole sapere. Tiene tutti in confort zone, riempiendo di complimenti l’ospite". Insomma, una chiara frecciata al conduttore di Rai 3.

Ma Pio e Amedeo non dimenticano la loro natura, ed ecco che con la Toffanin non ci andranno per il sottile. Alla compagna di Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, chiederanno dettagli sulla sua privatissima vita fuori dalle telecamere: "Lei - proseguono raggiunti dal Corriere della Sera - si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una? Silvia ha accettato subito, quando glielo abbiamo proposto ha fatto la faccia di chi si viene a consegnare".

E proprio Pier Silvio rischia di mettere i bastoni tra le ruote alla sfacciataggine del duo. È nota la sfuriata dell'ad del Biscione per la deriva "trash" del Grande Fratello Vip. Eppure nessuna preoccupazione. Pio e Amedeo si dicono tranquilli. "L’abbiamo già sedato (Pier Silvio Berlusconi, ndr) come in Arancia Meccanica - ironizzano -, funziona". E proprio sui reality, i comici allontanano l'ipotesi di una loro partecipazione: "No, mai. Ci siamo preparando al fallimento, ma preferiamo aprire una pizzeria, è più dignitoso fare un lavoro umile che andare in un reality".