Verissimo, la rivelazione di Manuel Bortuzzo: "Non l'ho più sentita"

25 marzo 2023 a

a

a

Manuel Bortuzzo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, è tornato a parlare di Lulù Selassiè, conosciuta al GfVip. I due infatti hanno avuto una storia, nata proprio all'interno della casa più spiata d'Italia. Una volta finito il reality show, però, tra loro non ha funzionato. Manel ha capito che le differenze caratteriali erano troppe e quindi ha preferito metterci una pietra sopra.

"Solitudine e depressione": la confessione dell'ex di Amici, choc dalla Toffanin

La Toffanin, allora, ha chiesto al suo ospite se in questo ultimo anno l’ha più sentita. E il ragazzo ha tagliato corto dicendo: "No, no…Non l’ho più sentita. Ognuno per la sua strada, ma va bene così". La conduttrice, a quel punto, ha chiesto a Bortuzzo di parlare un po’ della sua vita privata. E lui ha rivelato: "Ti direi se ci fossero delle novità. Sono sincero. Quello che c’è stato già si sa. Dopo Lulù e Angelica non c’è stato più nulla. E neppure in segreto”.

"Silvia, basta". Costanza Caracciolo ferma la Toffanin, cos'è successo

Manuel ha spiegato che al momento è troppo concentrato ad allenarsi per affrontare al meglio le prossime sfide, tra cui i Giochi paralimpici: “Non ho più testa per nulla. Se c’è da stare 5, 6, 10 ore in palestra ci sto”. E ancora: "Tornare alla gara è stato bello. Quella è stata la cosa forte, l’adrenalina. Mi era mancato tanto”.