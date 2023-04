Gerry Scotti morto, sconcerto a Canale 5 in prima serata

01 aprile 2023 a

Cerimonia funebre per Gerry Scotti: ad organizzarla sono stati Pio e Amedeo nel corso del loro show in onda su Canale 5, Felicissima Sera – All inclusive. I due comici hanno messo in piedi un simpatico sketch: hanno fatto stendere il noto conduttore su un letto col rosario in mano, i lumini di lato, i fiori e la foto di rito, circondato da donne addolorate. A un certo punto sono stati fatti entrare in studio anche la bara e il libro dove poter scrivere un pensiero per il conduttore.

Tanti i commenti dei telespettatori sui social. Molti utenti sui loro profili Twitter hanno detto di essere rimasti basiti, ma allo stesso tempo divertiti dall’idea di mettere in piedi una gag così surreale. In generale, comunque, i commenti sono stati più che altro positivi e in tanti hanno saputo apprezzare la comicità dietro la scena di Pio e Amedeo. Gerry Scotti si è prestato al gioco, riuscendo anche a trovare la battuta giusta al momento giusto. “Menomale che mia mamma non c’è più altrimenti moriva veramente”, ha detto sorridendo il conduttore, che con la mamma aveva un legame molto stretto.

Tra gli ospiti della puntata andata in onda ieri sera, oltre a Gerry Scotti, c'erano anche Annalisa, Fabio Cannavaro, Irama, Nina Zilli, Giovanna Civitillo e Antonello Venditti. Gerry, primo ospite della serata, è stato accolto col ricordo dei suoi 40 anni di carriera.