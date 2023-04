"Pure lui...". Barbara D'Urso, gelo in diretta: lo schiaffo a Pomeriggio 5

01 aprile 2023 a

Clamorosa gaffe a Pomeriggio 5. Ospite della puntata andata in onda ieri Dora Piarulli, l’80enne di Camaiore, in provincia di Lucca, che era stata ricoverata in una Rsa di Aulla contro la sua volontà. Dopo la decisione dell’amministratore di sostegno, aveva dichiarato di volersi lasciare morire. Fortunatamente, però, il tribunale di Lucca ha accolto la domanda della figlia di Dora, e alla signora è stato concesso di poter tornare a casa.

L’80enne, quindi, è stata ospite della trasmissione di Barbara D’Urso proprio per spiegare quanto fosse felice di quella decisione. Durante l’intervista, però, è successo qualcosa di inaspettato: quando un’inviata della trasmissione ha esortato Dora a salutare la padrona di casa, Barbara, in collegamento, la signora ha detto: “Anche Alberto Matano è bravo”, riferendosi al conduttore della trasmissione competitor, ovvero La Vita in diretta in onda su Rai 1.

A quel punto la conduttrice è scoppiata a ridere e ha detto: “No, io di cognome faccio D’Urso, lui di cognome Matano. Si chiama Alberto ed è un mio collega che io stimo moltissimo. Siamo su due rete differenti e sei con me adesso”. Come ha reagito invece Matano a questa gaffe? Per ora nessuna reazione da parte del presentatore.