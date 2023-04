Annalisa? "Svolta bisex": si presenta così da Pio e Amedeo, uno choc

01 aprile 2023 a

Cambio look per Annalisa a Felicissima Sera - All Inclusive, la trasmissione condotta da Pio e Amedeo su Canale 5. L'ex allieva di Amici, che ha lanciato e cantato il suo nuovo singolo, Mon Amour (pezzo assai malizioso dall'inequivocabile ammiccamento bisex), si è presentata sul palco con un look dark inedito, forse mai visto prima, che l'ha resa quasi irriconoscibile. L'artista si è prestata alle battute e alla gag dei due comici e poi si è esibita.

Annalisa ha cantato uno dei suoi brani più noti, "Bellissima", scegliendo come outfit una giacca lunga e un minidress di raso, entrambi neri. Per completare il tutto la cantante ha indossato un paio di scarpe molto eleganti col tacco alto e dei collant velati. Il cambio di stile è avvenuto a 360 gradi quando l'artista si è esibita sulle note del suo nuovo singolo, "Mon Amour".

A fare la differenza nel look di Annalisa, infatti, sono stati i capelli: se in un primo momento si è esibita con la sua lunghissima chioma rossa, per presentare il nuovo singolo invece ha preferito sfoggiare un caschetto nero con taglio dritto, frangetta e piega liscia. Pur trattandosi solo di una parrucca, Annalisa sembrava quasi un'altra persona.