Verissimo, Gianmarco sconvolto: "Una botta forte", lacrime dalla Toffanin

01 aprile 2023 a

Gianmarco è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. D’altronde l’intervista con l’eliminato del Serale della scuola di Amici di Maria De Filippi è un must. Il ballerino di hip hop si è commosso e non ha trattenuto le lacrime davanti alla bella clip che la padrona di casa gli ha mostrato, riassumendo tutto il suo percorso all’interno del talent, fatto non solo di ballo ma anche di amicizia e amore.

“Mi fa un certo effetto rivedere tutto questo - ha dichiarato - un riassunto in cui ci sono tutte le cose più importanti e ogni minimo elemento ha un valore. E’ stata una botta forte vedere questo video, ma mi aspettavo che potesse farmi questo effetto”. Tra i legami importanti che ha costruito all’interno del talent, Gianmarco ha citato quello con Cricca, con cui tra l’altro ha condiviso il ballottaggio di sabato scorso: “È davvero un ragazzo d’oro. Io mi lego poche volte ma quando lo faccio lo faccio bene. Cricca lo metto tra le mie poche amicizie, ha proprio uno spazio nel mio cuore”.

Tra l’altro il ballerino ha trovato anche l’amore in questa edizione, dato che forma una bella coppia con Megan, la prima eliminata del Serale. “Lei fa parte delle cose inaspettate. Se sono innamorato? Sì”, ha risposto Gianmarco, che ha poi ricevuto una sorpresa proprio dalla ragazza, che lo ascoltava da dietro le quinte.