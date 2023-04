Luciana Littizzetto a luci rosse: "In baby doll di fronte a Vespa"

03 aprile 2023 a

Show di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa. Nella puntata di domenica 2 aprile su Rai 3, la comica torinese si è rivolta direttamente a Papa Francesco. Il Pontefice è stato da poco dimesso, dopo che un'infezione lo ha costretto al ricovero all'ospedale Gemelli di Roma. "Toglimi delle curiosità. Ma quando vai in ospedale ti metti anche tu in pigiama come tutti gli altri tipo quei pigiami blu con l’elastico molle e la fantasia a rombi oppure il Papa deve tenere la tunica bianca anche in ospedale?", chiede la Littizzetto prima di fare un augurio affinché Bergoglio si rimetta in forze.

"Ora - prosegue nello studio di Fabio Fazio - però devi pensare a riprenderti. Dicci come possiamo aiutarti. Vuoi che vada a prenderti la Tachipirina? Venerdì prossimo vuoi che vada a lavare i piedi al posto tuo? Al limite mi metto la mascherina cosi non sento l’odore". Oltre alla cronaca che ha visto Papa Francesco protagonista, c'è però un altro tema ormai all'ordine del giorno: i guadagni su OnlyFans. Il sito per adulti ormai è una vera e propria moda.

E la Littizzetto ci scherza su: "Selfie nuda davanti a poster di Peppe Vessicchio 75 euro. Dormire sul divano in baby doll mentre in tv c’è Bruno Vespa 800 euro". E ancora, in riferimento alle bizzarre richieste: "Fammi vedere come fai il sugo: 50 euro. Sugo senza mutande: 70 euro. Sugo senza mutande e senza reggiseno 90 euro. Pasta in bianco senza niente. 100 euro".