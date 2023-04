Piera Maggio dall Venier per Denise Pipitone, "Credo che la Meloni..."

16 aprile 2023 a

Emozione a Domenica In, su Rai 1: in studio da Mara Venier c'è Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone scomparsa 19 anni fa da Mazara del Vallo. Un giallo che ha angosciato l'Italia tra piste, suggestioni, accuse, presunti riconoscimenti che hanno portato la famiglia della bimba addirittura in Russia. La Maggio ha pubblicato un libro, Denise, per ricordare tutte le tappe di questa straziante vicenda e perché la ricerca deve continuare, nonostante tutto.

"Stiamo ricevendo tanti bastoni tra le ruote, io come persona e il mio legale. Stiamo faticando ad andare avanti, c'è una sorta di non volere che noi andiamo avanti". Su Facebook la mamma di Denise ha chiesto un incontro alla premier Giorgia Meloni. "E' una donna, è una madre e secondo me può capire, no?", annuisce la Venier. "Spero di mettergli in luce una commissione d'inchiesta, vorrei parlare con lei e ho già avviato le pratiche formali. Spero tanto che lei mi accolga". "Me lo auguro anche io, penso che ti farebbe bene", è l'auspicio di Zia Mara.

"Seguiamo da sempre la straziante vicenda di Denise - ha proseguito, commossa - e fino a quando io resterò qui continueremo a starti accanto. Sarei felice di raccontare un finale positivo, io e tutto il popolo di Denise che in questi anni ti è stato sempre vicino". Il faccia a faccia si è concluso con un abbraccio e un lungo abbraccio.