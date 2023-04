Oggi è un altro giorno, Laura Freddi: "Una scossa da qui a tutto il corpo”

19 aprile 2023 a

Lacrime e commozione da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Manila Nazzaro ha parlato di un momento doloroso della sua vita, un aborto risalente al 2020. E, in particolare, ha voluto rompere quello che ha definito come un vero e proprio taboo: "Molte donne provano un senso di colpa, e non ne vogliono parlare“, ha detto. E poi ha aggiunto “Parlarne fa bene, è liberatorio. Non abbiamo colpe noi donne, eppure ci sentiamo in difetto, come se dipendesse da noi”.

Le parole dell'ex Miss Italia hanno colpito un'altra ospite del programma, Laura Freddi, che si è letteralmente sciolta in lacrime, ammettendo di aver compreso benissimo le parole della collega, visto che lei stessa è dovuta passare per lo stesso inferno: “Parlarne è un modo fondamentale per alleggerirsi”. Poi, però, si è chiusa nel silenzio e quando la Bortone le ha dato di nuovo la parola, lei ha fatto fatica a continuare e ha iniziato a parlare con la voce spezzata e gli occhi lucidi: “Ho avuto una scossa da qui a tutto il corpo”.

Infine, parlando del suo ex, Lorenzo Amoruso, la Nazzaro si è limitata a confermare che la storia d’amore è ormai finita, senza aggiungere particolari dettagli. In particolare, ha detto di non voler più piangere e di voler portare avanti “la vera Manila”: le sue priorità ad oggi sono solo i suoi figli e la sua carriera.