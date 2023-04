Domenica In, Mara Venier scivola dalla sedia: "Mamma mia", paura in diretta

23 aprile 2023 a

Imprevisto a Domenica In: Mara Venier ha rischiato di cadere dal suo sgabello nel corso dell'intervista a Simone Coccia. "Mamma mia che paura – ha detto rivolgendosi al pubblico e rimettendosi a sedere –. Scusatemi eh, ma io già sono precaria in piedi". Un momento che, nonostante un piccolo spavento iniziale, ha comunque fatto sorridere tutti in studio, a cominciare dall'ospite.

Mentre i presenti in studio continuavano a ridere, la Venier si chiedeva cosa fosse successo allo sgabello. Quindi, per cercare di risolvere il problema, la conduttrice ha chiesto che venisse mandato in onda un filmato, così da aggiustare eventualmente la sua seduta. Tra gli ospiti della puntata ci sono stati Rita Pavone e Simone Coccia appunto, ex compagno di Stefania Pezzopane, che ha parlato proprio della fine della relazione con l'ex compagna.

Poi è stato il turno di Leo Gullotta, Valeria Marini, Martuello, Pamela Prati e Gabriella Labate, tutti invitati per celebrare il Bagaglino, la televisione di Pierfrancesco Pingitore. A seguire, la lunga intervista all'attore Fabio Testi, prima di fare spazio ad Andrea Sannino, voce insieme a Franco Ricciardi della sigla di Domenica In, in studio con Gigi Finizio per presentare il suo nuovo disco.