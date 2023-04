Gregoraci, confessione intima: "Con Briatore intorno...", Venier in imbarazzo

Roberto Tortora 17 aprile 2023 a

a

a

A Domenica In sono parole dolci quelle che sgorgano dalle labbra di Elisabetta Gregoraci per Flavio Briatore, l’uomo con cui è stata sposata per nove anni e dal quale ha avuto il suo unico figlio, Nathan Falco: “Flavio è un bravissimo papà ed è molto legato a Nathan, gli concede più cose di me. Lui è la mia famiglia, il papà di mio figlio, trascorriamo insieme un sacco di tempo. Viviamo in armonia, anche se ci sono delle giornate in cui non lo sopporto. Con lui sempre accanto non è facile voltare pagina a livello sentimentale”.

"Non sarò mai la stessa": lo struggente messaggio di Elisabetta Gregoraci

Quanto al nuovo compagno, Elisabetta Gregoraci non ne ha parlato in modo diretto, anche se alcune foto la ritraggono insieme a Giulio Fratini, in vacanza tra Dubai e Parigi. Nonostante ciò, la Gregoraci ha escluso la possibilità di un nuovo matrimonio, almeno per il momento. Fratini è più giovane di Elisabetta, d i ben 12 anni, ed è figlio di una famosa famiglia di imprenditori fiorentini, il cui nonno aveva fondato la Rifle, azienda d’abbigliamento denim e casualwear. Fratini non è nuovo a cronache rosa, perché in passato è stato legato sentimentalmente anche con Raffaella Fico e Roberta Morise. Così la Gregoraci con Mara Venier: “Io quando mi vivo le cose sono un po’ scaramantica, ho sempre l’ansia che poi succeda qualcosa. Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, molto alla giornata, ma sono tanto felice! Incrociamo le dita”.

"Sono 20 anni che...": Elisabetta Gregoraci, che "fucilata" a Briatore

La showgirl si è raccontata a lungo nel salotto di Rai1, dove era presente anche il papà Mario. Tra grandi gioie e dolori della vita, in primis la perdita della mamma a causa di un tumore, la Gregoraci ha raccontato molto di sé: “Mamma si è ammalata la prima volta a 37 anni. Oggi vorrei parlare con lei, vorrei che mi aiutasse, che mi consigliasse. Quando se ne è andata, Nathan aveva un anno. E quando è nato – racconta la Gregoraci - lei l'ha tenuto in braccio tutto il tempo, come se sapesse. Ti rimane un vuoto che non puoi colmare”.