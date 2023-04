Cristina Scuccia, bomba di Luxuria: "Ha lasciato il velo perché..."

28 aprile 2023 a

"Credo che Cristina dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo": Vladimir Luxuria lo ha detto a Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 parlando di una delle protagoniste di questa edizione dell'Isola dei Famosi, la ex suora nonché vincitrice di The Voice. Nei giorni scorsi è circolata una voce secondo cui a breve la Scuccia potrebbe fare coming out. "C'è aria di coming out", aveva rivelato il portale MowMag, aggiungendo: "Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell'ambiente si sa da anni oramai". Si riferiva forse a questo la Luxuria? Tra l'altro, sempre secondo indiscrezioni, pare che Cristina abbia una fidanzata a Madrid, dove si è trasferita dopo l'addio al velo. Ovviamente si tratta solo di rumors, non c'è nulla di certo.

Secondo l'opinionista del reality, comunque, l'ex monaca siciliana non sarebbe stata del tutto sincera sui motivi che l'hanno spinta a rinunciare ai voti dopo quindici anni in convento. Per la Luxuria, inoltre, la Scuccia potrebbe fare importati rivelazioni nelle prossime settimane. "Secondo me durante quest'Isola lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso. E qui mi sto zitta...", ha chiosato l'opinionista, facendo capire così di non volersi sbilanciare troppo.