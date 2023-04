Enrico Papi, "la sua fragilità": rissa con Ilary Blasi e brutte voci, ora tutto torna?

Roberto Tortora 28 aprile 2023 a

E ora chiamatelo “Blasi-Papi gate”. Già, perché non accennano a placarsi le polemiche tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, ed il suo opinionista di punta, Enrico Papi. La showgirl non vede di buon occhio l’ospite per il suo eccessivo protagonismo in studio e pare gli abbia fatto già una sfuriata durante la prima puntata del reality. Secondo The Pipol Gossip Papi potrebbe essere addirittura cacciato dal programma e che diverse riunioni sarebbero già in corso tra i vertici dello show per decidere sul da farsi.

Si legge sul magazine: "C'è un gesto che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset, ovvero quando (durante la seconda puntata, ndr) Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, ma soprattutto innervosendo gli animi e dimostrando la fragilità di Enrico".

Ilary Blasi "caccia" Enrico Papi? Mediaset, rumors brutali: finisce in disgrazia

Secondo Fanpage.it, invece, pare difficile allontanare una figura importante come quella di Enrico Papi dall’Isola sia per ragioni di contratto che personali. La penale costerebbe cara all’azienda, che ripone in Papi comunque le proprie aspettative per il futuro e con il quale ha lavorato per diversi anni. Occorre, però, dare una ridimensionata al suo ruolo all’interno dell’Isola dei Famosi, pur restando come opinionista accanto a Vladimir Luxuria. Dal canto suo, il presentatore ha pubblicato un tweet molto ambiguo in cui dice: “Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina (non l’ho detto io!)”. Chissà che non ci sia un riferimento a quanto sta accadendo. Che Ilary Blasi tema quanto già accaduto con Alfonso Signorini, prima opinionista del GfVip e poi conduttore dello show al suo posto? Per non ripetere l’esperienza, Ilary ha preso con le pinze Papi fin dalla prima puntata e nelle prossime ne vedremo delle belle.