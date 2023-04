Ilary Blasi contro Enrico Papi, "raptus durante la pubblicità": finisce malissimo?

25 aprile 2023 a

L'Isola dei Famosi è partita da appena una settimana, ma già si respirerebbero tensioni. E non solo in Honduras, ma anche in Italia, nello studio della trasmissione. Stando a un'indiscrezione, infatti, pare che non tiri una bella aria tra la conduttrice Ilary Blasi e l'opinionista Enrico Papi. Già nella prima puntata, in realtà, i telespettatori avevano notato un’atmosfera apparentemente tesa tra i due.

Pare che alla Blasi non piaccia il fatto che Papi intervenga spesso, su ogni cosa, non rispettando i suoi tempi. Fin da subito, in realtà, l'opinionista ha dimostrato essere un commentatore piuttosto anticonvenzionale: in diverse occasioni interviene dal nulla, senza aspettare di essere chiamato in causa. Una circostanza particolare che si vocifera abbia infastidito la conduttrice. Secondo quanto riportato da TvBlog, avrebbe fatto una sfuriata durante una pausa pubblicitaria, chiedendo che Papi venisse "rimesso in carreggiata”.

Questa indiscrezione sembra aver trovato conferma in uno scambio di battute che c'è stato ieri sera. Mentre si stava parlando di Christopher e della sua scelta di barare al gioco del fuoco, Papi ha voluto dire la sua: “Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?”. A quel punto Ilary lo ha bloccato dicendo: “Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne“. A far venire qualche sospetto anche il momento della proclamazione dell’eliminato, quando Papi ha cercato di “rubare” la busta con il nome dalle mani della showgirl. La Blasi allora ha detto: “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste cose”. Ora non resta che capire se si tratti di uno scambio preparato o se davvero ci sia tensione tra i due.