Striscia la Notizia, "lo sc*** del Napoli di Spalletti": gelo in tv, strepitosa gaffe

Puntualissimo, come ogni settimana, ecco "Striscia lo Striscione", la rubrica curata da Cristiano Militello per Striscia la Notizia e tutta dedicata a ciò che di divertente ci regala il mondo dello sport in televisione. L'ultima puntata della rubrica è stata trasmessa nell'edizione in onda lunedì 1 maggio su Canale 5.

Si parte ovviamente da Napoli, dallo scudetto mancato per il pari con la Salernitana. Ed ecco così che il film È stata la mano di Dio diventa È stata la mano di Dia, ossia l'autore del gol del pari della Salernitana, rete che ha rinviato la festa scudetto.

Dunque i cartelloni in giro per la città, che era già pronta ad esplodere. Tra questi, uno appeso su un muro all'interno del quale si trova un cimitero: "Scusate per il disturbo". Ma il "disturbo", come detto, è stato rimandato.

Poi la gaffe televisiva, divertentissima, in cui è incappata la mezzobusto di SkyTg24. Presentando la partita che stava per iniziare, ha affermato: "Il derby Napoli-Salernitana, la partita che può regalare lo sculetto". Già, sculetto al posto di scudetto: un lapsus tutto da gustare.

Infine, tra le molteplici "chicche" presentate nel servizio di Militello, ecco anche quanto accaduto durante Inter-Lazio: a bordo campo ecco agitarsi un furibondo Simone Inzaghi. Talmete agitato che il quarto uomo gli intima. "Oh! Stai calmino eh! Non sono tuo fratello". E dopo queste parole, Simone Inzaghi tende la mano al quarto uomo e chiude il caso.

