Striscia la Notizia, la velina Cosmary sostituita: la sorpresa, al suo posto...

28 aprile 2023 a

a

a

Piccolo cambiamento a Striscia la Notizia. La velina Cosmary Fasanelli verrà sostituita. Ad annunciarlo è la stessa trasmissione di Canale 5 che parla di "indisposizione". Un addio solo temporaneo per il tg satirico di Antonio Ricci che ha già provveduto a trovare un'altra ballerina. Si tratta di Marcia Thereza Araujo Barros, modella italo-brasiliana che ha debuttato in televisione a Paperissima Sprint. Non solo perché la 24enne è già stata velina il 2 dicembre 2022.

"Guarda bene": Napoli-Milan? Il segreto di Gerry Scotti a "Striscia"

Nulla comunque di cui preoccuparsi. Striscia ha voluto precisare che Cosmary sta bene e, in attesa di tornare sul bancone, seguirà il programma da casa. Ma chi è Marcia? La giovane ha affiancato la conduttrice Roberta Lanfranchi e il Gabbibbo a Paperissima. Fidanzata con Jacopo Balladelli, uomo lontano dal mondo dello spettacolo, su Instagram ha un seguito di oltre 16 mila fan.

"Che figura di mer***": strepitoso, Michelle Hunziker umilia la piddina Gribaudo | Video

Quello di Marcia sarà un approdo temporaneo, in attesa del ritorno di Cosmary. La velina non ha infatti alcuna intenzione di abbandonare il programma nel quale è arrivata "a sorpresa". "A luglio - aveva raccontato - mi hanno chiamato a Mediaset chiedendo di preparare due coreografie, ma senza dire che il provino era per Striscia. Noi facevamo tante domande ma nessuno ci diceva nulla".