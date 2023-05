BellaMa', Mariotto fuori controllo: ansima e... chi rischia il femore

03 maggio 2023 a

Fermi tutti, perché in onda su Rai 2, in pieno pomeriggio, oggi mercoledì 3 maggio, sono andate in onda delle scene davvero... peculiari. Il tutto è accaduto a BellaMa', il programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco, un format molto particolare e che sta facendo molto parlare per quanto propone e per come lo propone.

Ma procediamo con ordine. Cosa è successo? Presto detto: ospite in studio c'era Guillermo Mariotto, il celebre giudice di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. E Mariotto si è messo a ballare Rosalia con un ragazzo, il quale gli twerkava addosso. Il tutto, il vulcanico Guillermo, lo ha fatto ansimando in modo piuttosto vistoso.

Ma non è finita. Il giurato di Ballando con le Stelle, non pago, si mette poi a danzare ancheggiando con una signora che, per poco - come sottolinea Dagospia - non si è rotta il femore. Scene, insomma, di assoluto delirio nel bel mezzo del pomeriggio di Rai 2. Scene che hanno stupito lo stesso Diaco, il quale ha commentato la performance di Mariotto con queste parole: "Se avete dei problemi e volete tirare fuori la parte animalesca che c'è in voi, andate da Guillermo Mariotto". Difficile dargli torto...

BellaMa', Mariotto fuori controllo: clicca qui per guardare il video