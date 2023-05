Mattino 5, Francesco Vecchi gela l'ospite: "A me non viene da ridere”

05 maggio 2023 a

L’invasione delle cornacchie in un quartiere di Roma ha tenuto banco oggi a Mattino 5: il conduttore Francesco Vecchi ha intervistato la responsabile della Lipu, la quale ha chiarito di non poter fare nulla perché c’è una legge che tutela la nidificazione. Per tale ragione hanno consigliato ai cittadini di girare con un ombrello, così da evitare gli attacchi dei volatili. “Può aver suscitato la vostra ilarità, ma in realtà è un modo per cercare di conviverci", ha proseguito l'esperta.

Ma Vecchi ha subito smentito la sua ospite precisando che i consigli dati dalla Lipu non hanno proprio fatto ridere nessuno: “Guardi che se pensa che queste accortezze abbiano suscitato in qualche modo la nostra ilarità si sbaglia, anzi le abbiamo accolte con estrema serietà… La serietà di un Paese che sta dicendo a quei bambini di andare a scuola con cappuccio e cappello per le cornacchie". E poi ha ribadito: "Quindi non mi viene proprio niente da ridere".

Vecchi, infine, ha posto l'accento su un altro grande problema: “C’è un paese che da quasi un anno è sotto assedio dai ladri… C’è grande preoccupazione ed esasperazione. E' un paese di cacciatori che hanno lanciato l’allarme: ‘Non veniteci poi a dire niente se qualcuno spara'”. Poi ha aggiunto: "Uno Stato dovrebbe evitare che un cittadino non spari a nessuno".